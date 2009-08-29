У Києві пройшов чемпіонат з рибної ловлі серед інвалідів

У Києві відбувся другий відкритий чемпіонат «Острів надії» зі спортивної рибної ловлі поплавочною вудкою з берега серед людей з обмеженими можливостями.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в акваторії Дніпра, на Жуковому острові, у Києві, пройшов другий відкритий чемпіонат з рибної ловлі серед людей з обмеженими можливостями.

За задумом організаторів, якими виступили підприємство «Вілчер» всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України» та федерації риболовного спорту України, ці змагання повинні стати щорічним чемпіонатом рибалок, присвяченим прийняттю закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

«Метою змагань є повернення людей, які з різноманітних причин втратили певні фізичні можливості до повноцінного життя, їхньої фізичної реабілітації і психологічної адаптації, а також популяризації спортивної риболовлі, як здорового способу життя і гармонійного розвитку людини», - сказав організатор змагань, директор підприємства «Вілчер» всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України» Олександр ПУСТОВОЙТ. Він також наголосив, що подібні заходи повинні привернути увагу суспільства до проблеми реабілітації інвалідів в Україні.

За словами О.ПУСТОВОЙТА, «Союз організацій інвалідів України» вже упродовж останніх восьми років займається вирішенням питання відведення землі на Жуковому острові для створення пляжно-відпочивального комплексу, пристосованого для людей з вадами опорно-рухового апарату. У розумінні інвалідів це мало б бути місце загального користування – територія з відкритим доступом для цієї категорії людей.

О.ПУСТОВОЙТ повідомив, що кілька років тому «Союз організацій інвалідів України» пройшов усі необхідні погодження. Як результат, невеличка земельна ділянка на Жуковому острові у Києві була внесена до Земельного кадастру і, таким чином, закріплена за інвалідами. Але, як повідомив О.ПУСТОВОЙТ, у 2007 році одноосібним рішенням тодішнього начальника Головного управління земельних ресурсів м. Києва ця земельна ділянка була виключена з кадастру через нібито помилкове її виділення для потреб інвалідів. А вже через місяць, наголосив представник всеукраїнської організації інвалідів, цю землю було знову внесено до земкадастру, але вже з іншим призначенням.

«Її використання закріпили за іншою приватною компанією, яка була зареєстрована лише за два місяці до того», - констатував О.ПУСТОВОЙТ, зауваживши, що в такий спосіб ця компанія у рекордні строки – лише за два місяці – пройшла процедуру, яку інваліди подолали за вісім років.

Не зважаючи на це, всеукраїнська організація «Союз організацій інвалідів України» не відмовилася від своєї ініціативи і намірів створити на Жуковому острові у Києві пляжно-відпочивальний комплекс для людей з вадами опорно-рухового апарату, наголосив О.ПУСТОВОЙТ.

Присутній на змаганнях народний депутат Кирило КУЛИКОВ (фракція НУ-НС) підтримав позицію організації інвалідів у цьому земельному конфлікті. Він повідомив, що всі звернення до правоохоронних органів з цього питання не мали позитивних результативних рішень.

«У нас, у киян, особлива позиція: спочатку нам встановлюють паркан, ми починаємо біля нього збиратися. Нас починає бити чиясь охорона. Ми починаємо галасувати, як це незаконно, де міліція? де прокуратура?», - констатував наявну у Києві ситуацію із вирішенням земельних питань народний депутат.

У зв’язку з чим К.КУЛИКОВ висловив позицію, щоб захистити права інвалідів, необхідно поставити паркан навколо цієї земельної ділянки і обладнати місце відпочинку для людей із обмеженими можливостями. «А потім нехай спробують це знести. Я хочу побачити ту сволоту, яка спробує це зробити», - наголосив К.КУЛИКОВ і запевнив, що встановить свій паркан, збере людей і захищатиме інвалідів.