Прогноз погоди на десять днів

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних та західних областях подекуди 1-3° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

13-14 грудня - хмарна погода з проясненнями. 13 грудня без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг; 14 грудня в Україні місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман (14 грудня у західній та східній частині). Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 4° тепла до 1° морозу; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

15-16 грудня - без істотних опадів, лише у східних, а 15 грудня і у північних областях місцями невеликі опади. Температура у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 3° мрозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла.

17-21 грудня - у західних, північних, центральних областях місцями невеликі опади, на решті території без істотних опадів. Температура 17-18 грудня істотно не зміниться; впродовж 19-21 грудня поступове зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 2° морозу - 4° тепла, лише на узбережжі морів вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями по області туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

13-14 грудня - хмарна погода з проясненнями. 13 грудня без істотних опадів, вночі та вранці подекуди туман; 14 грудня місцями невеликі опади. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

15-16 грудня - без істотних опадів, лише вночі 15 грудня місцями невеликі опади. Темпратура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.