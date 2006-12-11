Влада Харкова мобілізує ”бритоголових”, щоб зірвати референдум

Влада Харкова силовими методами зриває процес підготовки до референдуму за відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявовю виступила громадська організація «Міський дозор», яка цієї осені розпочала кампанію за відсторонення від влади мера М.ДОБКІНА.

Після того як влада «немотивовано відмовила» у реєстрації усіх створених у Харкові ініціативних груп для збору підписів за проведення референдуму, йдеться у заяві, було вирішено повторно провести збори.

«Однак усі збори, які планувалися на 9-11 грудня у всіх районах Харкова, - йдеться у заяві, - були зірвані»: «Зацікавлені особи орендували 15 автобусів і 40 провокаторів» та «всіма можливими шляхами блокували проведення зборів». «Серед «армії бритоголових», - зазначає «Міський дозор», - були помічені також і чиновники та депутати міської ради: в окремих випадках вони відкрито керували процесом зриву зборів».

Зокрема, йдеться у заяві, у неділю, 10 грудня, під час проведення зборів в Українському культурному центрі була влаштована масшабна провокація: «До зали, зламавши двері, увірвалися нетверезі молодики специфічної зовнішності», яких «чомусь пропустили охоронці «Титану», одночасно заблокувавши вхід організаторам зборів і громадянам».

У заяві називається прізвище представника міськвиконкому, який «керував групою бойовиків», «деякі з яких були озброєні битами та палицями», давав вказівки вибивати двері», а також вказуються факти «залякування, агресії» по відношенню до громадян, що врешті спричинило зрив зборів.

«Підсумком стало побиття активіста організації «Міський дозор», і троє міліціонерів – на 600 учасників інциденту – демонстративно не брали участі у тому, що відбувається», - йдеться в заяві.

В іншому місці люди, які за 2 години раніше під’їхали на 14 автобусах до початку зібрання, зазначається у заяві, «організували імітацію зборів», агітуючи зібрати підписи «за непроведення референдуму щодо відставки міського голови». На зборах, які проходили просто неба, «ті ж особи з тих же автобусів» «застосовували мегафони, свистки, футбольні дудки», не даючи можливості «висловлювати думки, обирати президію та голосувати за склад ініціативних груп».

Своїми діями, наголошують автори заяви, «міська рада наочно продемонструвала, що готова йти навіть на фізичну розправу з жителями міста, використовуючи насилля як метод боротьби з незадоволеним населенням Харкова».