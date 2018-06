71-річний американський мільйонер помер на гімалайській вершині

Мільйонер Кліфтон Мелоні (Clifton Maloney) помер під час подорожі до Гімалаїв, передає в неділю агентство Associated Press.

71-річний мандрівник раптово помер в таборі на горі Чо-Ойю на висоті 7 тисяч метрів. Мелоні, який був у чудовій фізичній формі, здійснював сходження разом з професійним альпіністом і провідником Марті Шмідтом. Точні причини смерті ще не встановлені, тіло померлого з табору ще не евакуйоване.

Пік Чо-Ойю заввишки 8153 метрів розташований у центральній частині Великих Гімалаїв на кордоні Непалу і Китаю. Мільйонер став найстарішим підкорювачем цієї вершини.

Представник дружини бізнесмена, депутата Конгресу США Керолін Мелоні, повідомив, що вона приголомшена тим, що сталося.

Кліфтон Мелоні раніше мав посаду віце-президента банку Goldman Sachs, а також входив до ради директорів кількох компаній, зокрема The Wall Street Fund Inc. і Interpool Limited. Свій капітал він заробив переважно завдяки інвестиціям і операціям з нерухомістю, створивши власну фірму C.H.W. Maloney & Co.

Лента.ру