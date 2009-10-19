Зіткнення на ґрунті ставлення до УПА стались у Запоріжжі

Міліція офіційно підтвердила факт сутичок між прихильниками героїзації УПА і представниками Партії регіонів і КПУ в Запоріжжі минулої неділі, 18 жовтня.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ Запорізького главку міліції, на 18 жовтня КПУ і Партія регіонів подали в міськвиконком заявку про проведення антифашистського маршу на проспекті Леніна. На цей самий день громадська організація "Заграва" запланувала проведення мирної ходи на честь 67-річчя створення УПА. Запорізька мерія проведення усіх акцій заборонила.

"18 жовтня на площі ім. Поляка і площі ім. Леніна в Запоріжжі проходили зустрічі народних депутатів Бориса ПЕТРОВА (Партія регіонів) і Олексія БАБУРІНА (КПУ). В обох випадках до міліції надійшли повідомлення про те, що агресивно налаштовані молодики намагаються зірвати проведення зустрічей. На площі ім. Поляка конфлікт вдалося врегулювати, а на площі ім. Леніна молоді люди з символікою УНА-УНСО спочатку викрикували образи на адресу присутніх, потім почали кидати в опонентів петарди і фальшфеєри", - повідомили в ЦГЗ.

Згідно з офіційними даними Запорізького ГУ МВС, конфлікт вдалося зупинити тільки співробітникам міліції.

"Семеро учасників сутичок затримано. У них вилучено вибухонебезпечну піротехніку і портативні рації. Щодо правопорушників складено протоколи про адмінпорушення, які розглядаються у суді", - повідомили в ЦГЗ, відзначивши, що один з учасників сутичок одержав тілесні ушкодження, що нагадують травму, характерну для травматичної зброї.

Обставини отримання ним цих тілесних ушкоджень з`ясовуються.

Раніше в місцевих ЗМІ представники керівництва місцевої організації Партії регіонів заявили про напад і використання зброї прихильниками УПА, а представники організацій, що підтримують героїзацію УПА, звинуватили у виникненні конфлікту і застосуванні зброї представників Партії регіонів.