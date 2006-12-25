Переможниця конкурсу ”Міс Західна Україна” (2 фото)

Західний регіон на конкурсі «Міс України-2007» представлятиме мешканка Івано-Франківська.

Як передає кореспондент УНІАН, за перемогу у конкурсі «Міс Західна Україна-2006», який проводив у Чернівцях модельний центр «Ольга», змагалися 19 дівчат із сімох областей Західної України. Гран-прі здобула Інна СЕРПУХОВІТІНА з Івано-Франківська, котра представлятиме Західну Україну у березні на конкурсі краси «Міс України-2007» в Києві.

Фото з архіву УНІАН, 2004 р.

Фото з архіву УНІАН, 2004 р.

Наймолодшій учасниці конкурсу «Міс Західна Україна-2006» було 14 років, найстаршій – 19. Всі вони працюють у модельному бізнесі.

Ведучою конкурсу краси була «Міс Всесвіт Україна» Інна ЦИМБАЛЮК, яка свого часу перший крок до успіху зробила на подібному конкурсі у Чернівцях, звідки вона родом.

Інна СЕРПУХОВІТІНА, крім гран-прі, отримала путівку до Праги. Приз глядацьких симпатій та путівка до Будапешта дісталися мешканці Чернівців Анастасії КОБЛЮК.