Кучма обігнав Тимошенко

У понеділок увечері, 25 грудня, завершився добродійний новорічний марафон Новорічна іграшка від кумира, який стартував 19 грудня.

Більше всього грошей - 5 тис. грн. - організаторам акції вдалося виручити за червону ялинкову кульку від Олександра Мороза з написом "Від справжнього діда Мороза бажаю всім дітям добра". На другому місці опинилася ялинкова прикраса від Леоніда Кучми із зображенням Місяця і зірок, за яке віддали 1500 грн. Замикає трійку лідерів срібляста кулька з червоним сердечком і автографом Юлії Тимошенко, яку купили за 1300 грн.

Іграшки від діячів культури користувалися не такою популярністю. Найдорожче - за 650 грн. - було продано кульку Ірини Білик, яка зайняла четверте місце в списку. Менше грошей віддали за новорічні іграшки Руслани Лижичко, Наталії Могилевської, Святослава Вакарчука і Ані Лорак.

А мінімальним інтересом у учасників аукціону користувалися ялинкові прикраси спортсменів. Тут найдорожчою виявилася кулька форварда київського Динамо Артема Мілевського, яку купили за 295 грн. Всього організатори марафону зібрали 15495 грн.

На інтернет-аукціон, у якому могли взяти участь усі охочі, було виставлено 25 ялинкових кульок з автографами і побажаннями українських знаменитостей. Стартова ціна кожного лота складала 100 гривень. А остаточна ціна більшості іграшок визначилася за останні півгодини аукціону.

Акція була організована газетою Комсомольская правда в Україні. Гроші від неї ще до Нового року будуть перераховані на рахунок єдиного в Україні дитячого онкологічного відділення лікарні ОХМАДИТ.

Як повідомлялося раніше, за один день 17 грудня під час телемарафону по збору коштів на Дитячу лікарню майбутнього, який одночасно транслювали 12 українських телеканалів, було зібрано більше 242 мільйонів гривень. Лікарню майбутнього планують побудувати на території лікарні Феофанія в Києві через три роки.Там планують лікувати дітей з важкими хворобами, які зараз в Україні не лікують.

Корреспондент за матеріалами газети 15 минут