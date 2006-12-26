Завтра в Україні падатиме сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних, а вдень і у північних та центральних областях невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях, Криму та у Карпатах до 15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та північних областях від 3° морозу до 2° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

28-29 грудня - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише 28 грудня у північних, а 29 грудня і у східних та прикарпатських областях місцями невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях та на Прикарпатті до 8° морозу (28 грудня у північних областях від 3° морозу до 2° тепла); вдень від 4° тепла до 1° морозу, на сході до 3° морозу; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

30-31 грудня - без істотних опадів, лише 30 грудня місцями у північних та східних областях, а вдень 31 грудня у західних областях часом невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; у східній частині та в Карпатах вночі 6-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

28-29 грудня - хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура 28 грудня вночі від 3° морозу до 2° тепла, 29 грудня 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

30 грудня місцями невеликий мокрий сніг, 31 грудня без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.