Журнал Billboard назвав кращих музикантів року

Американський музичний журнал Billboard вибрав кращих виконавців за підсумками 2006 року. Головними героями сезону виявилися Мері Джей Блайдж (Mary J. Blige), Кріс Браун (Chris Brown), Джордж Торогуд (George Thorogood) і Боб Ділан (Bob Dylan), резюмувало агентство Reuters.

Мері Джей Блайдж, яка отримала дев`ять премій Billboard Awards цього сезону, очолила підсумковий хіт-парад журналу в категорії "ритм-енд-блюз / Хіп-хоп" з альбомом "The Breakthrough". Її сингл "Be Without You" зайняв перший рядок у чарті "гарячих пісень" у тій же категорії.

Новачок Кріс Браун, чий альбом "Chris Brown" зайняв п`яте місце в десятці кращих в цьому жанрі, опинився, додатково, і кращим поп-виконавцем року. Три його сингли потрапили в "гарячу сотню" журналу Billboard.

Кращою піснею року в загальному чарті журналу виявився хіт "Bad Day" канадського співака Деніела Паутера (Daniel Powter).

Співак Джордж Торогод зайняв перше місце в категорії "Блюз" зі своїм альбомом "30 Years of Rock".

Ірландська жіноча група "Celtic Woman" очолила чарт Top World Albums другий рік підряд.

На вершині рейтингу кращих альбомів року, складеного критиками журналу і музикантами, опинився новий диск Боба Ділана "Modern Times".

