Нафтогаз віддасть майже $105 млн. тільки за обслуговування кредитів?

Реструктуризація заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед банками-нерезидентами на умовах, запропонованих тримачам єврооблігацій, призведе до підвищення середньої відсоткової ставки за кредитами компанії в 2,5 рази, або на 62 млн. дол. щороку.

Про це йдеться у переданій УНІАН аналітичній записці, підготовленій експертами Центру енергетичних досліджень (м. Київ).

У повідомленні наголошується, що однією з умов перевипуску єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» є зміна відсоткової ставки за всіма існуючими кредитами нерезидентів, а також пролонгація терміну їх погашення на 5 років від дати перевипуску.

Експерти центру відзначають, що станом на 23 жовтня 2009 року заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед банками-нерезидентами (виключаючи тримачів єврооблігацій) становить 1 097,3 млн. дол. Умови надання всіх кредитів прив`язані до ставки Libor, розмір якої через світову фінансову кризу сьогодні становить 0,24%. Премія до Libor за основними кредитними угодами НАК «Нафтогаз України» коливається у діапазоні від 1,75% до 5,0%, таким чином, середньозважена відсоткова ставка за кредитами НАК «Нафтогаз України» сьогодні становить 3,76%.

«Реструктуризація заборгованості на умовах, запропонованих тримачам єврооблігацій, призведе до підвищення відсоткової ставки за всіма кредитами НАК «Нафтогаз України» з 3,76% до 9,5% річних. Витрати НАКу на обслуговування кредитів збільшаться з 41,3 до 104,2 млн. дол. на рік», - відзначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня більшість тримачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на суму 500 млн. дол. погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію - обмін зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані у доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення по яких настає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка за купоном визначена на рівні 9,5%.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори щодо реструктуризації іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд. дол., яку він пропонує провести на тих самих умовах, що і реструктуризацію єврооблігацій.