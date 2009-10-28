Митниця готова працювати без паперів

Державна митна служба України завершила технологічну підготовку для переходу у своїй роботі на безпаперові системи документообігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, голова відомства Анатолій МАКАРЕНКО і його заступник Павло ПАШКО презентували проект «Електронна митниця».

Як зазначалось на презентації, розробка проекту «Електронна митниця» (е-Customs) стартувала у 2005 році. За чотири роки - з 2005 по 2009 рік - у Держмитслужбі було створено технологічне підґрунтя для її функціонування: удосконалені відомча електронна пошта і телекомунікаційна мережа, введені в дію відповідні сервери та розроблена комплексна система захисту інформації. Законодавчою підставою для здійснення подальших кроків у цьому напрямі стало розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2008 року «Про схвалення концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця».

Наступні етапи, розраховані на 2009–2013 роки, передбачають: удосконалення механізму електронного декларування; забезпечення взаємодії відомчої телекомунікаційної мережі з аналогічними мережами органів державної влади; адміністрування процесів, пов’язаних із впровадженням електронного підпису; забезпечення сумісності системи контролю за переміщенням вантажів з новою комп’ютеризованою транзитною системою ЄС; завершення створення системи аналізу ризиків; впровадження електронного документообігу у всій системі управління митним органами.

«Електронна митниця” - це завтрашній день не тільки Держмитслужби, а і взагалі зовнішньоекономічного простору. Мінімізація бюрократичних процедур, суб’єктивного фактору і, як результат, зменшення корупційних ризиків — це та основна мета, яку ми закладаємо при впровадженні електронного декларування», - зазначив А.МАКАРЕНКО.

Очікується, що перехід на систему «Електронна митниця» дасть можливість підвищити якість митного регулювання та удосконалити митне адміністрування з метою посилення митної безпеки України.

Система є комплексною та багатофункціональною і об’єднає вже існуючі інформаційні системи контролю за експортом, імпортом і транзитом в єдину автоматизовану систему таким чином, щоб забезпечити обмін електронною інформацією між усіма органами та суб’єктами, задіяними в експортно-імпортних операціях. Вона об’єднає технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної інформації між митними адміністраціями держав, органами державної влади України та суб’єктами ЗЕД.

Крім того, проект дозволить ввести в дію систему єдиного обліку торговців з реєстрацією тільки в одній державі, що надасть їм доступ до місць єдиного електронного доступу для оформлення імпортних та експортних операцій, проводити усі фактичні перевірки товару в єдиний час в єдиному місці. Це означає введення безпаперового середовища для митниці та торгівлі, подання митної декларації в електронному вигляді зі свого дому або робочого місця в офісі компанії, незалежно від країни відправлення або ввезення товарів,пояснюють в Держмитлужбі.

Крім того, втілення проекту дозволить забезпечити державні органи влади всіх рівнів актуальною і достовірною статистичною інформацією, підвищити ефективність боротьби із контрабандою, шахрайством, організованою злочинністю та тероризмом тощо.