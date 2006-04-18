У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро

На Святошинсько-Броварській лінії метро тимчасово припинено рух поїздів

Київ. 18 квітня. УНІАН. У Києві на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену тимчасово припинено рух поїздів.

Як повідомляє ЛІГА, близько 18 години рух був зупинений. Пасажирів попросили залишити вагони. Про причини зупинки не повідомлялося.

За словами очевидців, поїзд, що зупинився між станціями "Шулявська" і "Берестейська", помітно накренився.

На даний момент закриті на вхід станції "Шулявська" і "Берестейська". Припинено рух поїздів в обидві сторони. Через радіозв`язок було оголошено, що рух припинений на невизначений термін. Представники метрополітену не змогли пояснити причини інциденту.

У зв`язку з великим напливом пасажирів метрополітену наземний транспорт в цьому районі переповнений.