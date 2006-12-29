У січні Пугачова піде на пенсію

Алла Пугачова йде зі сцени. У січні глядачі побачать останній кліп примадонни, на її пісню "Запрошую на захід" (файл у форматі mp3). Як пише "Комсомольська правда", її Пугачова присвятила своєму екс-чоловікові Пилипу Кіркорову. Зараз в Україні Пугачова займається зйомками відеоряду під керівництвом режисера Алана Бадоєва, якого їй порадив Кіркоров.

Кліп Пугачевої автобіографічний. У ролику бере участь і Кристина Орбакайте. Правда, не як дочка, а як її подружка. Сюжет бере свій початок в 70-і роки, а закінчується у наш час. За словами стилістки Пугачевої Ольги Навроцкої, героїня мінятиме наряди шість разів. Оскільки примадонна "житиме" в кліпі в різні епохи, то її одяг, як парики, зачіски і макіяж - відобразять всі часові пласти. Буде і знаменитий білий балахон. Як підкреслив Бадоєв, в кліпі будуть і інтимні нотки, він також розповів, що його зустріч з примадонною відбулася в Одесі під час її туру по Україні.

Нещодавно Алла Борисівна поділилася з друзями, що має намір попрощатися зі сценою. Згідно з чутками, що вирують у закулісних колах, пісня "Запрошую на захід" увійде до нового, останнього, альбому Пугачевої, який називатиметься "Дякую, любов!".

Нагадаємо, що до недавнього часу, Пугачова була самою високооплачуваною зіркою російської естради. Гонорари за її концерти, в середньому, складають від 30 до 40 тисяч доларів. В той же час, в 2006 році її рейтинг популярності скотився до 9%, вперед себе Примадонна пропустила Миколу Баскова (15%) і Діму Білана (35%).

Але, попри низький суспільний рейтинг поп-диви, в жовтні 2006 року московський уряд запропонував Пугачовій керувати новим суперсучасним концертним залом, який воно обіцяло побудувати на території старого ГЦКЗ "Росія". Впродовж багатьох років Пугачова намагалася вибити у влади приміщення під власний "Театр пісні". У середині 90-х уряд Москви подарував Пугачовій стару будівлю кінотеатру "Форум". Приміщення знаходилося в жалюгідному стані, але Віктор Черномирдін розпорядився виділити на реставрацію "Форуму" кілька мільйонів доларів. Проте після кількох місяців чиновники без очевидних причин цей указ скасували.

У Пугачової не було коштів на реставрацію приміщення. У бесідах з журналістами Алла Борисівна з гіркотою говорила: "Взагалі Батьківщина-мати могла б і допомогти! Не просто дати голі стіни. Вони думають: зараз я вийму з кишені мільйони доларів, і все, як в казці, розцвіте. А я - наївна! - вважала, що дадуть приміщення і хоч відремонтують..." У результаті вона відмовилася від "Форуму".

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