Звільнених голів місцевих адміністрацій замінять заступники – указ Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про тимчасове виконання обов`язків голів місцевих державних адміністрацій”.

Документ оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Президент постановив, що у разі звільнення (відставки) голови місцевої державної адміністрації тимчасове виконання обов`язків голови місцевої державної адміністрації за рішенням Президента України покладається на одного із заступників голови місцевої державної адміністрації або іншу особу на строк до призначення в установленому порядку за поданням Кабінету Міністрів України голови місцевої державної адміністрації.

Цим указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 27 липня 1996 року № 607 «Про порядок розгляду питань, пов`язаних з призначенням на посади голів, заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських та голів районних державних адміністрацій».

Указ підписано “метою забезпечення належної організації роботи місцевих державних адміністрацій щодо виконання покладених на них Конституцією та законами України повноважень, недопущення дестабілізації соціально-економічного розвитку відповідних територій, порушення прав і свобод людини і громадянина та у зв`язку з відсутністю законодавчого врегулювання питання про тимчасове виконання обов`язків голів місцевих державних адміністрацій у разі їх звільнення (відставки), відповідно до статті 102 Конституції України”.