ДАІ попереджає про погіршення погоди

ДАІ попереджає водіїв про погіршення погодних умов на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за даними Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні вдень у західних, східних областях та південній частині країни місцями пориви вітру 15-20 м/с; вночі у Карпатах та на Закарпатті сильні опади.

3-4 січня у зв’язку з виходом південного циклону в Україні, окрім західних областей, очікується погіршення погодних умов: дощ, мокрий сніг та сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південній частині, центральних, східних та Сумській областях місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Департамент ДАІ закликає водіїв бути уважними в дорозі.