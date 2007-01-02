У Торонто вкрали пам`ятник Тарасу Шевченку

У канадському місті Торонто вкрали пам`ятник Тарасу Шевченку. Уночі п`ятиметровий бронзовий монумент спиляли і вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на місцеву газету “Торонто Стар”.

Останні 55 років пам`ятник простояв у однойменому парку неподалік Шевченківського музею.

Поліція розпочала слідство. Вважають, його викрали, щоб продати, бо там є бронза. Водночас поліція поки не може назвати підозрюваних, так само як і не знайшла свідків злочину.

У 1951 році монумент Т.Шевченку українській діаспорі у Канаді подарував Радянський Союз.