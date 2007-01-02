У Торонто вкрали пам`ятник Тарасу Шевченку
12:54, 02 січня 2007Суспільство
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Подарунок діаспорі від СРСР
У канадському місті Торонто вкрали пам`ятник Тарасу Шевченку. Уночі п`ятиметровий бронзовий монумент спиляли і вивезли в невідомому напрямку.
Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на місцеву газету “Торонто Стар”.
Останні 55 років пам`ятник простояв у однойменому парку неподалік Шевченківського музею.
Поліція розпочала слідство. Вважають, його викрали, щоб продати, бо там є бронза. Водночас поліція поки не може назвати підозрюваних, так само як і не знайшла свідків злочину.
У 1951 році монумент Т.Шевченку українській діаспорі у Канаді подарував Радянський Союз.
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