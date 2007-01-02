Київрада виділила землю для нового залізничного вокзалу

Київська міська рада виділила землю під будівництво першої черги Дарницького залізничного вокзалу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене під час пленарного засідання сесії Київради 28 грудня минулого року.

Згідно з прийнятим рішенням, державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця» отримало під забудову біля станції метро «Дарниця» землі загальною площею 4,8 га в оренду на 3 роки.

У документі зазначається, що відведення землі під будівництво потребує внесення змін до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 р. та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, оскільки з переліку зелених зон загального користування буде виключено земельну ділянку площею 1,05 га в парку відпочинку «Привокзальний» у Дарницькому районі та земельну ділянку в сквері по вул. Сиваській у Дніпровському районі. Зазначені земельні наділи будуть віднесені до земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзалу розпочалося в 2004 році, коли міністром транспорту був Георгій Кірпа. Загальна вартість проекту - 850 млн. грн. Роботи велися за кошти “Укрзалізниці”. 2005 року будівництво було зупинено. Для подальшої добудови планується залучити 600 млн. грн. інвестиційних коштів. У разі подальшого затягування термінів поновлення будівництва збитки можуть становити більш як 180 млн. грн.

Станом на вересень 2006 року, за даними «Укрзалізниці», побудовано підземний рівень і чотири поверхи основної будівлі вокзалу (всього передбачається 6 поверхів), завершено будівництво центрального і крізного пішохідного тунелю, облаштовано транзитний тунель, проводяться роботи з будівництва сполучного тунелю, Північного і Південного вестибулів, проводиться будівництво пасажирських платформ, відновлені і побудовані нові шляхи тощо.

Добова пропускна спроможність вокзалу становить 14,6 тис. осіб. Загальна площа будівлі вокзалу – 70 тис. 903 квадратних метри, комерційна – 24 тис. 783 квадратних метри. Генеральним проектувальником будівництва вокзального комплексу є ТОВ «Архітектурна спілка» і ряд підрядних проектних організацій.

До складу пасажирського вокзального комплексу входить головний вокзал для пасажирів далекого сполучення, розрахований на 2 тис. 700 пасажирів; вокзал для пасажирів приміського сполучення на 1 тис. 600 пасажирів; VIP-зона; центральний і транзитний підземні тунелі з виходами на платформи.