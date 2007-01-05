Жерар Депардьє святкуватиме Різдво на Прикарпатті

Сьогодні до Івано-Франківська чартерним рейсом прибув французький кіноактор Жерар ДЕПАРДЬЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту актора зустрічали голова Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ТКАЧ та його заступник Романія ПОСТОЛЯНЮК. Ж.ДЕПАРДЬЄ прибув в Україну на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його родини. З аеропорту актор відбув у державну резиденцію “Синьогора”, що у селі Гута Богородчанського району на Прикарпатті на зустріч із Президентом України. Він заявив журналістам, що прибув із подругою та другом. Ж.ДЕПАРДЬЄ вважає сім’ю глави держави “своїми хорошими друзями”, з якими планує зустріти Різдво. Ж.ДЕПАРДЬЄ пробуде на Прикарпатті до понеділка. Він також планує покататися на лижах, але знає ще нема снігу. Якщо така можливість буде, то скористається нею обов’язково. Актор також зазначив, що йому подобається Україна, а особливо українки. Перші свої знання про нашу країну, за його словами, він отримав з книжок Оноре де Бальзака.