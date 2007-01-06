Зарплата зрівняється з прожитковим мінімумом через два роки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб», прийнятий парламентом 14 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом передбачається внесення змін до Кодексу законів про працю та Закону України «Про оплату праці» щодо встановлення, починаючи з 1 січня 2009 року, мінімальної заробітної плати у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (за нині чинною редакцією – у розмірі, не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу).

Пропонується, зокрема, визначати розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров`я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості.

Водночас передбачається заборонити зменшення розміру мінімальної заробітної плати у разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.