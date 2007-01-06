Табачник: дії КМДА дискредитують уряд

Дії Київської міської державної адміністрації щодо процедури видачі громадянам житлово-комунальних субсидій недопустимі і дискредитують роботу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні під час селекторної наради з питань нарахування субсидій і своєчасної виплати пенсій.

«Київська міська держадміністрація опублікувала в газеті «Сегодня» від 22 грудня відкритий лист під назвою «Право на субсидію», в якому допущено серйозні помилки. Зокрема, в ньому стверджується необхідність надання громадянами додаткових довідок, які підтверджують оплату житлово-комунальних послуг за попередній період, а також довідки про задеклароване майно і заборгованість з оплати послуг. Крім того, в статті вказується, що оформлення субсидій проводиться протягом трьох, а не двох місяців, як це ухвалив уряд», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр підкреслив, що такі вимоги суперечать уже ухваленим рішенням уряду. «Вважаю, що це є неприпустимим і дискредитує роботу, яка була направлена на спрощення процедури оформлення субсидій», - додав він.

Д.ТАБАЧНИК доручив КМДА «терміново розмістити в ЗМІ інформацію про спрощений порядок оформлення житлово-комунальних субсидій, який затверджений постановою Кабінету Міністрів». З аналогічним проханням віце-прем`єр також звернувся до голів обласних, районних і міських державних адміністрацій.