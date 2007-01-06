Ющенко посилює боротьбу проти ”чорних” зарплат

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, яким запроваджується адміністративна відповідальність за приховування суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань загальнообов`язкового державного соціального страхування», прийнятий парламентом 12 грудня 2006 року.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують найману працю.

Адміністративна відповідальність вводиться і за несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відповідальності зазначених осіб, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб підприємств, установ, організацій за порушення термінів та обсягів сплати страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, неподання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, які сталися на виробництві, зміну виду діяльності, а також за перешкоджання уповноваженим особам Фонду в здійсненні перевірок. За вказані правопорушення (залежно від виду правопорушення) пропонується накладення штрафів у розмірі від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 340 гривень).

Крім того, законом, передбачено внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» стосовно перенесення із шостої до другої черги задоволення вимог, що виникли із зобов`язань банкрута перед його працівниками, застрахованими у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, зобов`язань зі сплати страхових внесків на інші види загальнообов`язкового державного соціального страхування.