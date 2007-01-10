Янукович: розподіл повноважень між гілками влади залишається принциповим

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ погоджується з необхідністю проведення дискусії після внесення змін в Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Він зазначив, що питання розподілу повноважень між гілками влади залишається принциповим і вимагає подальших змін в законодавстві.

Водночас прем`єр погодився з позицією Президента України щодо необхідності спільної роботи із законодавчого врегулювання розподілу повноважень між гілками влади.

«Розподіл повноважень і відповідальність гілок влади перед суспільством, безумовно, ці питання принципові, але я погоджуюся з Віктором Андрійовичем, що ми обов`язково найближчим часом повинні все це привести у відповідність до українського законодавства і Конституції. З тих питань, з яких дійсно необхідні зміни в Конституцію або вдосконалення, у нас відбудеться дискусія», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши при цьому, що дана дискусія має відбуватися за участю громадськості, політиків.

Він додав, що уряд займатиме активну позицію в ході обговорення даних питань і прагнутиме до досягнення спільних поглядів і ухвалення спільного рішення.