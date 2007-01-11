Вінничанка продала свою 4-річну доньку

У Вінницькій області Могилів-Подільська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу відносно жительки села Бронниця, яка продала свою 4-річну доньку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, міліція встановила, що 31-річна жінка у вересні 2006 року в Могилів-Подільському продала невідомим особам свою 4-річну дочку.

Проведене розслідування встановило, що дівчинку мати продала за грошову винагороду та випивку 47-річній жительці села Бронниці.

У ЦГЗ повідомили, що під час розпивання спиртних напоїв із 46-річною жителькою Могилів-Подільського та 47-річною жителькою села Бронниці мати 4-річної дівчинки неодноразово говорила про намір продати свою доньку циганам. Після цього 47-річна жителька села Бронниці вирішила забрати 4-річну дівчинку, так як у неї, за її словами, нещодавно померла донька. Підозрювана віддала жительці Бронниць свою доньку, отримавши за дівчинку гроші та випивку.

Знайдену 4-річну дівчинку міліція передала в Жмеринський дитячий притулок "Надія", а її матір оголошено в розшук.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 149 ч.3 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.