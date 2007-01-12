У Європі бушують ураганні вітри

На значну частину Європи і європейську частину Росії обрушилася повітряна стихія. Сильний ураган у Німеччині викликав руйнування і збої в роботі транспорту. Сильний шторм та дощі у Великобританії викликали численні обриви ліній електропередач.

Ураган бушує в Латвії. Цієї ночі швидкість вітру у Відземі і Латгалі досягла від 25 до 27 км. на годину. Як повідомляє радіостанція SWH, в Ризі зламано багато дерев, які валяються на тротуарах. Рівень води в міському каналі піднявся приблизно на метр і затопив лавки. Вийшла з берегів Даугава.

Сильний вітер, що став причиною шторму у Калінінградській області напередодні Нового року, а потім лютував у Новгородській і Ленінградській областях, знов повернувся на Балтіку: рух суден тут знов закритий за метеоумовами.

У Москві увечері 11 січня було оголошено штормове попередження: шквальний вітер зриває рекламні щити, дорожні знаки, вириває дерева, обриває дроти ліній електропередач. Швидкість поривів вітру сягає 15-17 метрів в секунду.

У протоці Ла-Манш скасовано поромне сполучення між Англією і Францією. У англійських графствах Суррей і Гемпшир порушено регулярний рух потягів через дерева, що впали на залізничне полотно. НП в Північному морі, де зараз бушує сильний шторм: у бік газової платформи дрейфує судно тоннажністю в 3000 тонн. Як повідомили агентству Рейтер британські рятувальники, є загроза зіткнення судна і платформи. Крім того, біля берегів Ірландії терпить лихо риболовецьке судно Honeydew 2, в ніч на четвер там потерпів крах риболовецький траулер Pere Charles.

На швидкісних автомагістралях А-71 поблизу Ільменау і А-4 недалеко від Готи (земля Тюрінгия) поривами вітру протягом декількох хвилин було перекинуто близько десятка вантажівок і автофургонів. На дорогах утворилися численні "пробки" довжиною в десятки кілометрів. В результаті обриву ліній електропередач виникли збої в електропостачанні ряду населених пунктів, передає ІТАР-ТАРС.

На узбережжі земель Шлезвіг-Гольштейн і Нижня Саксонія було оголошено штормове попередження. На острові Боркум зафіксована швидкість вітру в 178 км. на годину. Рух судів в цих районах був різко обмежений, а чотири паромні переправи між островами в Північному морі і материком тимчасово припинили роботу. За попередніми оцінками, збитки від урагану складають кілька мільйонів євро.

Штормовий вітер бушує і в Білорусії. Найбільшого збитку завдано Брестській і Мінській областям. Всього пошкоджено близько 30 житлових будинків і понад 100 сільгоспбудівель. Без електрики залишилося майже 700 населених пунктів.

На 12 січня штормове попередження зберігається.

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