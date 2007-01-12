Олександра Литвиненка зіграє Джоні Депп
11:46, 12 січня 2007Суспільство
881
"Життя і смерть російського шпигуна" екранізують
|Джонні Депп у стрічці ”Страх та ненависть у Лас-Вегасі”
Автором книги і сценарію до фільму стане голова лондонського бюро газети The New York Times, Алан Ковелл, який з моменту отруєння Литвиненка написав кілька статей про нього і нині продовжує стежити за розслідуванням обставин його загибелі. Передбачається, що книга вийде в США і Великобританії до кінця 2007 року.
Нагадаємо, що екс-співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який кілька років тому отримав британське громадянство, помер 23 листопада 2006 року в Лондоні. Найбільш вірогідною причиною смерті Литвиненка вважається отруєння радіоактивною речовиною - полонієм-210.
Розслідування загибелі Литвиненка паралельно ведуть російські і британські правоохоронні органи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter