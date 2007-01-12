Олександра Литвиненка зіграє Джоні Депп

Джонні Депп у стрічці ”Страх та ненависть у Лас-Вегасі”

Кінокомпанія Warner Bros. придбала права на екранізацію ще ненаписаної книги "Історія Саші. Життя і смерть російського шпигуна", присвяченої Олександру Литвиненку, який помер в Лондоні. Як повідомляє Variety, знімати фільм буде компанія Джоні Деппа Infinitum Nihil, а сам він, найімовірніше, і зіграє головну роль.

Автором книги і сценарію до фільму стане голова лондонського бюро газети The New York Times, Алан Ковелл, який з моменту отруєння Литвиненка написав кілька статей про нього і нині продовжує стежити за розслідуванням обставин його загибелі. Передбачається, що книга вийде в США і Великобританії до кінця 2007 року.

Нагадаємо, що екс-співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який кілька років тому отримав британське громадянство, помер 23 листопада 2006 року в Лондоні. Найбільш вірогідною причиною смерті Литвиненка вважається отруєння радіоактивною речовиною - полонієм-210.

Розслідування загибелі Литвиненка паралельно ведуть російські і британські правоохоронні органи.

Лента.ру