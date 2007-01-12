Пройде карнавально-обрядове дійство “Баль „Меланка-2007”

13 січня 18-30 - Відбудеться карнавально-обрядове дійство “БАЛЬ „МЕЛАНКА-2007”, організоване Львівським Товариством у Києві. Сценарії: Олександр Ірванець, Кирило Стеценко, Геннадій Дерев’янчук. Продюсинг, режисура: Геннадій Дерев’янчук, Кирило Стеценко. Учасники: „Піккардійська терція”, „Плач Єремії”, „Сестри Тельнюк”, „Вова зі Львова”, „Бурдон”, „Оркестра Олександра Коржа”, „Гурт Ігоря Рудого”, „Шоу Левка Дурка”, Театр „Корифеї”, Дитячий ансамбль „Левеня”, Ватага „Зіркова Меланка”, Дует „Пана Рибця” і поет-пародист Олександр Ірванець (Український дім, вул.. Хрещатик, 2, 1-й і 2-й поверх). Акредитація для представників телеканалів за телефонами:529-38-39, 8-067-449-45-85.

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