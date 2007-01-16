У Лос-Анджелесі вручили премії ”Золотий глобус” (фото)

Алехандро Гонсалес Ін’ярріту

На церемонії вручення премії "Золотий глобус" в номінації "Кращий фільм року" переміг "Вавілон" ражиссера Алехандро Ін’ярріту. Про це було оголошено на 64-ій церемонії вручення нагород в Лос-Анджелесі, яку транслював телеканал NBC.

Нагороду творцям фільму вручив губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який прийшов на церемонію, як і на власну інавгурацію, що відбулася 5 січня нинішнього року, на милицях, оскільки недавно переніс операцію у зв’зку з переломом ноги.

Дія "Вавілона" розгортається одночасно в Марокко, Мексиці і Японії, а відправною точкою сюжету стає трагедія, яку подружжя Річард і Сюзан у виконанні Бреда Пітта і Кейт Бланшетт переживає під час туристичної поїздки по Марокко.

Бред Пітт у фільмі "Вавілон"

Сюзан стає жертвою випадкової кулі, випущеної з рушниці по туристичному автобусу двома місцевими хлопчиськами. В цей же час двоє дітей Річарда і Сюзан, залишені під нагляд няні-мексиканки, вирушають разом з нею до Мексики на весілля її сина, і ця подорож виявляється не з легких. У Токіо важко переживає самогубство матері глухоніма студентка Чієко. У якийсь момент долі всіх цих людей перетинаються.

Мартін Скорсезе і Стівен Спілберг

“Золотий глобус" за кращу режисерську роботу отримав Мартін Скорсезе за фільм "Відступники". Нагороду йому вручив Стівен Спілберг. Фільм "Відступники" - історія двох людей, що знаходяться по різні боки закону і постійно ризикують життям. Один з них - бандит, який працює під прикриттям у поліції, - його грає Метт Деймон, другий, - поліцейський, який працює під прикриттям у мафії. Його роль виконує Леонардо ДіКапріо.

Окрім Скорсезе в цій категорії змагалися Клінт Іствуд (два фільми - "Прапори наших батьків" і "Листи з Іво Дзіми"), Стівен Фреарс і Алехандро Ін`ярріту.

Американська актриса Хелен Міррен отримала відразу дві премії "Золотий глобус" - за головну жіночу роль в телесеріалі "Єлизавета I" і за головну жіночу роль у фільмі "Королева".

Хелен Міррен

Серіал "Єлизавета I" присвячений життю однієї з найулюбленіших англійцями правительок Великобританії - Єлизаветі Першій, дочці Генрі Восьмого, яка правила країною протягом 45 років - з 1558 по 1603 рік.

Фільм "Королева" - кіноверсія закулісних відносин між англійською королевою Єлизаветою II і прем`єр-міністром Тоні Блером (Майкл Шин), , що розвиваються на тлі величезної кількості складних питань, які виникли у зв`язку з трагічною загибеллю принцеси Діани.

Кращим виконавцем чоловічої ролі став Актор Форест Вітекер, який зіграв у фільмі "Останній король Шотландії". Окрім Вітекера на нагороду в цій номінації претендували Леонардо ДіКапріо ("Відступники" і "Кривавий алмаз"), Пітер О`Тулл ("Венера") і Вілл Сміт ("Гонитва за щастям").

Кращим комедійним актором названий Саша Коен (фільм "Борат"). Герой Коена - телерепортер з Казахстану Борат Сагдієв. Він приїжджає до США, щоб зробити репортаж про цю країну, її культуру і демократію. Подивившись серіал "Рятувальники Малібу", Борат закохується у відому актрису Памелу Андерсон, і всі його зусилля з цієї миті направлені на те, щоб вивезти її з Штатів додому і одружитися з нею.

Окрім Коена номінантами в цій категорії були Джоні Депп ("Пірати Карибського моря: Скриня мерця"), Аарон Екхарт ("Тут палять"), Чивітел Іджіофор ("Відпадні боти") та Вілл Феррел ("Більше ніж вигадка").

Меріл Стріп

Актриса Меріл Стріп отримала "Золотий глобус" за кращу жіночу роль в комедії "Диявол носить Prada".

Актори Джеремі Айронс і Кіра Седжвік також стали лауреатами премії "Золотий глобус". Айронс зіграв роль другого плану в серіалі "Єлизавета I". Кіра Седжвік дістала нагороду за гру в серіалі "Доводчик" ("Closer").

Дженніфер Хадсон отримала "Золотий глобус" за кращу роль другого плану в кінофільмі "Дівчата мрії" ("Dreamgirls"). Фільм розповідає про історію успіху вокального тріо, яке досвідчений продюсер швидко приводить до широкого визнання, проте ані слава, ані гроші не роблять дівчат щасливими.

Актор Х`ю Лорі отримав "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль, зігравши в телесеріалі "Хаус" ("House") про геніального лікаря Грегорі Хауса і команду молодих медиків, які працюють під його керівництвом в одному з американських шпиталів.

Відомий актор-комік Еді Мерфі отримав "Золотий глобус" за краще виконання чоловічої ролі другого плану у фільмі "Дівчата мрії" ("Dreamgirls").

Кращим кіносценарієм став сценарій до фільму "Королева" ("Queen").

Премія за кращу пісню до фільму присуджена співакові Принцу за композицію до повнометражного мультфільму "Веселі ніжки" ("Happy feet").

Лауреатом кінопремії "Золотий глобус" у спеціальній номінації "За видатний внесок у розвиток розважальної індустрії" став відомий актор Воррен Бітті. Нагороду Бітті вручив актор Том Хенкс.

69-річний Бітті за довгу кар`єру встиг отримати десятки премій, зокрема п`ять "Золотих глобусів", "Оскара" (за режисуру фільму "Reds", "Червоні", 1980), нагороди від гільдій продюсерів, режисерів, сценаристів.

Бітті зіграв у таких відомих фільмах, як "Бонні і Клайд" ("Bonnie And Clyde", 1967), "Маккейб і місіс Міллер" ("Mccabe and Mrs. Miller", 1971), "Шампунь" ("Shampoo", 1975), "Дикий Трейсі" ("Dick Tracy", 1990), "Багси" (Bugsy, 1991).

Мультфільм "Тачки" отримав "Золотий глобус" як найкращий анімаційний фільм.

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