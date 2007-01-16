У Києві - пожежа на території заводу ”Динамо”

В Оболонському районі Києва на території заводу "Динамо" (проспект Московський, 16) в одноповерховій адміністративно-складській будівлі ТОВ "Євробудбізнес" виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до ліквідації пожежі було залучено п`ять відділень Державної пожежної охорони. Жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено комп`ютерна техніка та офісні меблі товариства. Попередня причина пожежі - замкнення електропроводки.