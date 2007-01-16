Погода на 17-21 січня

17 січня на території України, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. 18 січня у північних областях та на крайньому заході країни місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17 січня - від 2° морозу до 3° тепла, в Криму, а 18 січня і в західних областях 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині - до 11°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

19 січня вночі в західних, північних областях, вдень в Україні дощ та пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 0-6° тепла, в західних областях до 9° тепла, у східних областях місцями 1-2° морозу; вдень 4-10° тепла, в західних, південних областях та в Криму місцями до 13°.

20 січня без істотних опадів, лише вночі у східній частині країни очікується дощ та мокрий сніг з послабленням вітру. Зниження температури вночі до 4° тепла - 2° морозу, на Закарпатті та на Прикарпатті місцями до 7° морозу, вдень до 0-6° тепла, на крайньому заході до 4-9° тепла.

21 січня передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у південній частині - переважно дощу. Коливання температури: вночі від 0-6° тепла до 1° тепла - 5° морозу, вдень від 2-8° тепла до 3° тепла - 3° морозу, у південній частині від 5-10° тепла до 4° тепла - 2° морозу.

У Києві та області 17-18 січня утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише вдень 18 січня місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

19 січня очікується дощ (вночі невеликий), пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла. 20 січня без істотних опадів. Послаблення вітру. Зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 0-5° тепла.