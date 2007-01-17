Різак зірвався з гачка?

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Іван РІЗАК сьогодні в Апеляційному суді Івано-Франківської області подав клопотання про скасування запобіжного заходу, застосованого до нього, – підписки про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, своє клопотання підсудний мотивував тим, що до нього застосовано два запобіжні засоби. Перший - застава у 500 тис. грн., яку внесла за нього Соціал-демократична партія України (об’єднана), і другий – підписка про невиїзд. І.РІЗАК вважає, що достатньо тільки грошової застави, оскільки він переїхав проживати із сім’єю у місто Київ, і після звільнення із Ужгородського СІЗО жодного разу в цьому місті не бував.

Прокурор судового процесу просив суд не задовольняти це клопотання, оскільки, на його думку, «підстав для цього немає», а грошова застава є партійною. Підсудний І.РІЗАК на це зреагував так: «Якби я вийшов з цієї партії (СДПУ(о) – УНІАН), то ви би мене медалями нагороджували. А тепер судите».

Адвокати підсудного пояснювали суду, що такий засіб як підписка про невиїзд було доцільно застосовувати на досудовому слідстві, а нинішню ситуацію назвали «ненормальною, бо до однієї людини застосовано два запобіжних засоби».

Апеляційний суд у дорадчій кімнаті майже три години приймав рішення про підтримку клопотання І.РІЗАКА. І вже на вечірньому засіданні суд оголосив, що клопотання підсудного задоволено. Відтепер до І.РІЗАКА як запобіжний засіб застосовано лише грошову заставу.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.