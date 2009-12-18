У Луганській області страйкує колектив збагачувальної фабрики «Білоріченська», протестуючи проти нового тарифу на залізничні вантажоперевезення, встановлені однойменною шахтою, яка є власником залізничної вітки станції Збірна, по якій фабрика відправляє збагачене вугілля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в теркомі вугільників «Луганськвугілля», вагони з уже збагаченим вугіллям не відправляються з фабрики вже протягом дев`яти днів.

За словами голови правління збагачувальної фабрики Михайла КАМІНСЬКОГО, шахта заявила, що діючі тарифи - 46 копійок за перевезення однієї тонни на кілометр і 150 гривень за маневрові роботи – на сьогодні не відповідають дійсності, і керівництво установило нову ціну - 1 гривня 50 копійок.

За словами М.КАМІНСЬКОГО, для фабрики це неприйнятна ціна. Сьогодні жодне вантажно-транспортне управління за такою ціною не відвантажує вугілля. У Луганського вантажно-транспортного управління, до якого входить і фабрика «Білоріченська», максимальний тариф на перевезення - 84 копійки.

Водночас, за словами заступника директора шахти "Білоріченська" з економічних питань Сергія ХАЛАДЖИ, “у зв’язку з ростом витрат на виробництво, ростом зарплат, на сьогодні погоджене підняття тарифу в два рази. Новий тариф зараз перебуває на узгодженні на фабриці. Відповіді поки що немає.”

За словами представника шахти, “на сьогоднішній день вугілля, що заходить на фабрику, приймається. Але відвантаження готової продукції ми змушені були зупинити, тому що систематично не відбувається розрахунок за надання послуги з перевезення”.

У відповідь колектив збагачувального підприємства перекрив інші залізничні колії, що ведуть до шахти, протестуючи проти нового тарифу на вантажоперевезення, встановленого шахтою.

Довідка УНІАН. ВАТ «ГЗФ «Білоріченська» є дочірнім підприємством ДХК "Луганськвуглепереробка". Спеціалізується на збагаченні рядового вугілля. Основним видом продукції, яку виробляє підприємство, є вугільний концентрат.

Статутний фонд ВАТ «ГЗФ «Білоріченська» становить 4 млн. 224,8 тис. грн. Державі в особі Мінпаливенерго належить 48,9% акцій товариства, по 17% акцій належать ВАТ «Нові технології» (Київ), ЗАТ «Донбасхолдинг» (Єнакієве, Донецька обл.) і ТОВ «Промтехнології» (Луганськ).