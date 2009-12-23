Гімн Закарпаття став несподіванкою для губернатора

Ухвалений Закарпатською обласною радою текст гімну регіону має об’єднувати, а не роз’єднувати закарпатців.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ.

За його словами, він не був саме у ту мить на засіданні сесії облради, коли ухвалювався гімн, тому це рішення стало для нього повною несподіванкою.

«Саме тоді я проводив нараду щодо фінансових питань завершення року, і, власне, про те, що ми не можемо завершити дуже важливі для області об’єкти, які планували здати до кінця року. Причина - роботи зупинилися, оскільки через Держказначейство не проходять розрахунки по капітальних вкладеннях. Через це на вівторкове засідання сесії обласної ради виносилися майнові питання, і ми сподівалися, що депутати ухвалять рішення, які б дали наповнення бюджету. Натомість депутати, відхиливши розгляд майнових питань, взялися за гімн Закарпаття», - додав О.ГАВАШІ.

Він уточнив, що ухвалювати гімн Закарпаття треба було виключно після проведення в області громадських слухань, оскільки край представляє понад 100 національностей.

О.ГАВАШІ також вважає, що від часів автора слів Олександра Духновича змінилися цілі епохи, і зараз те, що було актуальним і зрозумілим півтора століття тому, має зовсім інший контекст.

«Гімн – це не просто урочиста пісня, він має бути символом єдності, тобто об’єднувати всіх, хто населяє наш край, а не роз’єднувати. Ситуація, що зараз склалася, може спричинити друге», - додав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Закарпатська обласна рада ухвалила текст гімну області.

Рішення було ухвалено під час чергової сесії обласної ради. Пропозицію ухвалити текст гімну Закарпаття на слова О.Духновича «Подкарпатськие русины, оставьте глубокий сон» вніс депутат облради Євген ЖУПАН. За текст гімну проголосували 46 депутатів із 78, присутніх у залі.

Проти гімну різко виступив депутат облради, голова Закарпатського осередку товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Володимир ПІПАШ. Він заявив, що текст – застарілий, слова – суміш російської з українською, і нинішній молоді вони є незрозумілими.