Японські енергоблоки передові, але як їм працювати в Україні?

Міністерство палива і енергетики України готує проект рішення Кабінету міністрів України з рекомендацією Національному комітету регулювання електроенергетики (НКРЕ) передбачити в тарифі державної енергогенеруючої компанії ВАТ «Донбасенерго» 600 тис. дол. на відправлення до Японії зразків антрацитного вугілля в рамках реалізації проекту будівництва в Україні теплових енергоблоків потужністю 600 МВт на надкритичних параметрах.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті стратегічної політики і перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу міністерства.

Згідно з повідомленням, до Японії планується відправити 120 тонн вугілля антрацитної групи для проведення тестування їх придатності для спалювання у блоках за японською технологією.

У департаменті уточнили, що Мінпаливенерго продовжує розглядати як пріоритетні майданчики будівництва блоків за японськими технологіями майданчики Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго» і Слов`янської ТЕС «Донбасенерго».

«Якщо щодо Бурштинської ТЕС особливих заперечень не виникає, оскільки вугілля, що там спалюється, довгополум`яне і вписується в японську технологію, то антрацити, на яких переважно працює Слов`янська ТЕС, вимагають окремих випробувань. Тому плануємо направити туди два вагони антрацитів», – повідомив співбесідник агентства.

Він також зазначив, що в даний час Донецький проектно-розвідувальний інститут «Теплоелектропроект» здійснює інженерні дослідження на майданчиках станцій і готує пакет документів відповідно до державних будівельних норм.

Визначити джерела і механізм фінансування будівництва енергоблоків за японськими технологіями Мінпаливенерго має намір до 1 вересня 2010 року.

Проект відповідного рішення уряду планується подати на затвердження Кабміну не пізніше 6 червня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Мінпаливенерго вивчає можливість будівництва енергоблоків потужністю 600 МВт за технологіями японської «Міцубіші Хеві Індастріал» на майданчиках Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго» і Слов`янської ТЕС ВАТ «Донбасенерго».

Пріоритетним для розміщення такого блоку є майданчик Бурштинської ТЕС, оскільки, починаючи з 2015 року, очікується дефіцит генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова.