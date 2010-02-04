Експерт вважає, що керівництво ФДМУ працює неефективно

Заява в.о. голови Фонду державного майна України Дмитра ПАРФЕНЕНКА щодо механізмів формування наглядової ради авіакомпанії «АероСвіт» і підготовки змін до статуту компанії, свідчить про пошук ним нових політичних покровителів, вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В‘ячеслав БУТКО.

У переданому УНІАН коментарі В.БУТКО зазначає: «Викликає здивування той факт, що Д.ПАРФЕНЕНКО обвинуватив декількох мажоритарних акціонерів авіакомпанії у намірі мати більшість у наглядовій раді «АероСвіту». По-перше, немає нічого протиприродного у тому, що домінуючі акціонери, які досягли консенсусу, прагнуть до того, щоб їх представники мали переважну кількість голосів в органах управління. Це нормальна практика корпоративних відносин, прийнята в усьому цивілізованому світі. По-друге, акціонери ЗАТ «АероСвіт», що сумарно володіють контрольним пакетом акцій авіакомпанії, вже мають більшість у наглядовій раді. Отже, звинувачення, що прозвучали з вуст Д.ПАРФЕНЕНКА, позбавлені сенсу».

Якщо ж Д.ПАРФЕНЕНКУ, як представнику держави, що володіє 22,3941% акцій ЗАТ «АероСвіт», невідомий нинішній розподіл членів наглядової ради авіакомпанії, то це наводить на думку про недостатньо відповідальний підхід в.о. голови ФДМУ до виконання своїх посадових обов`язків, додав експерт.

На думку В.БУТКА, беззмістовне пояснення неконструктивної позиції ФДМУ відносно ЗАТ «АероСвіт», свідчить про те, що нинішнє керівництво Фонду неспроможне ефективно управляти державними пакетами акцій. Далеко не краща ситуація і в питанні виконання одного з головних завдань ФДМУ: «план надходжень від приватизації державного майна в 2009 році виконаний менш ніж на 10%. Це – показова оцінка якості роботи в.о. голови ФДМУ».

Експерт заявляє, що позиція Д.ПАРФЕНЕНКА не направлена на захист інтересів держави, а переслідує інтереси одного з акціонерів «АероСвіту» - компанії, що володіє 24,999% акцій авіакомпанії. «Афільованість цієї компанії з впливовим бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ свідчить про те, що напередодні можливої зміни владної команди нинішній в.о. голови ФДМУ активно шукає політико-економічних покровителів, які були б здатні забезпечити йому місце в новій вертикалі виконавчої влади», - сказав В.БУТКО.

За інформацією газети «КоммерсантЪ-Украина», 3 лютого 2010 року ФДМУ не погодився змінювати статут "АероСвіту". Як заявив в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО, мажоритарні акціонери авіакомпанії "АероСвіт", які в сумі володіють близько 52% акцій, мають намір позбавити міноритаріїв ряду повноважень шляхом внесення зміни до статуту компанії. Зокрема, новий статут передбачає, що мажоритарії матимуть у наглядовій раді три місця з п`яти, тоді як ФДМУ і компанія "ГенАвіа-Інвест" – по одному. "Таких пасажів у пропонованій ними редакції (статуту компанії) багато", – зазначив Д.ПАРФЕНЕНКО. Він підкреслив, що ФДМУ неодноразово звертався до мажоритарних акціонерів з пропозицією зібратися, вичитати статут компанії і зробити його прийнятним для всіх співвласників підприємства. "Але з нами не хочуть вступати у переговорний процес, формально скидають нам документи за два дні до зборів акціонерів, а потім розказують, що Фонд держмайна зриває ці збори", – сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, і на сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 15 суден Boeing. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.

На позачерговому засіданні наглядової ради «АероСвіту» 16 листопада 2009 року співголовою наглядової ради був призначений Григорій ГУРТОВИЙ. Крім того, виконавчим секретарем наглядової ради компанії обраний Максим ЮХИМЕНКО, а Олег БЕРЕГОВИЙ призначений першим заступником генерального директора – виконавчим директором компанії. До цього головою наглядової ради був А.МАЙБЕРГ, який був призначений на цю посаду в листопаді 2008 року. Г.ГУРТОВИЙ до цього призначення входив до складу наглядової ради «АероСвіту». Питання про призначення нового голови наглядової ради, за даними М.ЮХИМЕНКА, буде розглянуте на найближчих зборах акціонерів.

Проте збори акціонерів кілька разів переносилися.