СНД слідом за Росією замислилася над продовольчою безпекою

Виконком Співдружності Незалежних Держав до кінця року має намір підготувати проект Концепції підвищення продовольчої безпеки держав Співдружності і подати його на затвердження Раді глав урядів СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі виконкому СНД, про це заявив виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

Зокрема, він відзначив, що у Москві 4-5 лютого пройшло чергове засідання Робочої групи експертів Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД. За його словами, на ньому детально опрацьовувалися пропозиції, які надійшли з країн Співдружності.

«Готується об`ємний документ, який дозволить накреслити головні напрями спільної діяльності держав СНД з підвищення продовольчої безпеки. Стратегічною метою цих скоординованих зусиль є надійне забезпечення громадян безпечною і якісною сільгосппродукцією, сировиною, продовольством і чистою питною водою», - підкреслив С.ЛЕБЕДЄВ.

За його словами, держави СНД зацікавлено підходять до підготовки проекту документа. Пропозиції, висунуті країнами, стосуються, насамперед, нарощування в достатньому обсязі власного виробництва продовольства і сільгосппродукції, створення сприятливих умов для розвитку торгівлі між державами Співдружності, формування відповідних державних резервів, додав він.

Голова виконкому СНД відзначив, що проект Концепції передбачає низку заходів, зокрема, щодо митного регулювання поставок продовольства, розвитку і вдосконалення каналів реалізації продовольства і сільгосппродукції між країнами СНД. Значну увагу приділено створенню умов для нарощування виробництва продовольства і сільгосппродукції сільськими товаровиробниками.

С.ЛЕБЕДЄВ нагадав, що 1 лютого цього року указом Президента РФ затверджено Доктрину продовольчої безпеки Росії. У ній висуваються масштабні завдання - довести до 2020 року власне виробництво найважливіших видів продовольчих товарів в загальному обсягу споживання: м`яса – не менш як 85%, молока – не менш як 90%, зерна і картоплі – не менш як 95%, цукру – не менш як 80%.

«Розв’язання цих завдань тісно пов`язане зі зміцненням співпраці з державами СНД. Для порівняння: сьогодні забезпечення продовольством великих міст і промислових центрів країн СНД більш як на 50% залежить від імпортних поставок», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

Він повідомив, що проект Концепції підвищення продовольчої безпеки країн СНД планується представити наприкінці цього року на затвердження Ради глав урядів СНД.