Ігор Діденко про Нафтогаз, Фірташа, Бойка і Стокгольмський арбітраж

У НАК «Нафтогаз України» вважають, що претензії компанії Centragas Holding AG (Австрія) з приводу 11 млрд. кубометрів газу можуть привести до непорозумінь під час розгляду у Стокгольмському арбітражі справи про претензії на цей газ компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він підкреслив, що «Нафтогаз» не мав жодних відносин з компанією Centragas у газовій сфері.

«НАК не може мовчати… Усім відомо, що пан ФІРТАШ є співвласником компанії Centragas Holding AG. Ця компанія, у свою чергу, є співзасновником компанії «РосУкрЕнерго», яка з`явилася на нашому історичному горизонті і стала компанією, яка почала працювати з «Нафтогазом» у часи, коли міністром палива та енергетики був пан Юрій БОЙКО, який сьогодні є міністром палива та енергетики тіньового уряду… Хоча НАК «Нафтогаз» не має жодних відносин з компанією Centragas, але з приводу цих 11 млрд. кубометрів газу історія у нас триває вже достатньо довго. Були претензії від відповідних державних служб минулого року, які були ініційовані зверненням депутатів Партії регіонів. Ці суди виграні в остаточних недискусійних інстанціях, але свого часу компанія «РосУкрЕнерго» подала позов у Стокгольмський міжнародний арбітраж з приводу цих 11 млрд. кубометрів газу. Таким чином, можна припустити, що компанія, співвласником якої є ФІРТАШ, якому надзвичайно комфортно працювалося за часів міністра (палива та енергетики) БОЙКА і прем`єра ЯНУКОВИЧА, хоче позбавити НАК «Нафтогаз» 11 млрд. кубометрів газу», - сказав І.ДІДЕНКО.

Він підкреслив, що нинішнє керівництво НАК «Нафтогаз України» докладає всіх зусиль для того, щоб зберегти вищезазначений обсяг газу.

«Ми упевнені у своїй правоті, але ми не можемо бути в стороні від таких претензій, які можуть привести до втрати НАК «Нафтогаз» 11 млрд. кубометрів газу», - сказав І.ДІДЕНКО.

Він підкреслив, що на даний момент НАК «Нафтогаз України» вперше за свою історію є власником 98% газу, що знаходиться у підземних сховищах. Крім того, додав він, в Єврокомісії відзначають, що на сьогодні відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом» надзвичайно прозорі.

«В останній тиждень січня була (в Україні – УНІАН) офіційна делегація Єврокомісії, яка висловила надзвичайне задоволення тією прозорістю відносин, які сьогодні склалися між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз» не без участі керівництва уряду і, зокрема, прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО. І вони підкреслювали, що вся непрозорість з посередниками – це абсолютно вчорашній день. Продовжуючи логіку, хочу сказати, що спроби позбавити НАК «Нафтогаз» 11 млрд. кубометрів газу з 18-ти на сьогоднішній день, а на період кінця відкачування (після закінчення опалювального сезону – УНІАН) у нас може залишитися 12-13, це надзвичайно серйозна загроза як для енергетичної безпеки нашої країни, так і для стабільної поставки енергоносіїв у Європу», - сказав І.ДІДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Centragas наполягає, що 11 млрд. куб. м газу належать RosUkrEnergo, в якому другим співзасновником з часткою 50% є російське ВАТ "Газпром", і що на момент експропріації RosUkrEnergo тримала цей газ у українських сховищах для подальшого транзиту і поставки цього газу своїм клієнтам у Європі.

У середині листопада 2009 р. Міністерство юстиції України повідомило, що Centragas, відповідно до Енергетичної хартії, звернувся до уряду України з проханням про світове врегулювання спору. За даними Мінюсту, хартія передбачає, що якщо спір неможливо вирішити мировим шляхом впродовж трьох місяців від дати прохання про мирове врегулювання, інвестор може передати його для вирішення у суди або арбітражні трибунали.

5 лютого 2010 року Centragas Holding AG заявила, що почне арбітражний процес проти уряду України відповідно до договору до Енергетичної хартії. У повідомленні наголошується, що український уряд не відповів на офіційний запит компанії Centragas, зроблений відповідно до Договору до Енергетичної хартії (ДЕХ), про вступ до переговорів щодо експропріації 11 млрд. куб. м газу, що належить RosUkrEnergo - спільному підприємству, 50% якого належать компанії Centragas і 50% - «Газпрому».

Компанія нагадує, що, як раніше вона зазначала у своїй заяві від 26 листопада 2009 р., міжнародні юридичні фірми підтвердили, що Centragas, як утримувач 50% акцій RosUkrEnergo, має юридичне право на даний позов, згідно з умовами Договору до Енергетичної хартії (ДЕХ), а також, що цей позов може бути направлений напряму уряду України, оскільки він володіє 100% акцій НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до ДЕХ, який був підписаний Україною, і вона, таким чином, зв`язана його умовами, уряд України може відповісти на запит Centragas впродовж 3 місяців. Цей термін спливає 9 лютого ц.р.

Довідка УНІАН. Centragas Holding AG – холдингова компанія, яка в рівних частках з російською енергетичною компанією «Газпром» володіє швейцарською газорозподільною компанією RosUkrEnergo.

90% акцій Centragas належать Group DF – міжнародній приватній холдинговій компанії відомого українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Centragas зареєстрована в Австрії в липні 2004 року. Офіс Centragas знаходиться у Відні і очолюється керуючим директором Девідом БРАУНОМ.