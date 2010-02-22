Новий директор «Сяйва» заявляє, що законно обіймає свою посаду

Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з минулої п’ятниці знаходяться в приміщенні книгарні “Сяйво” в центрі Києва, заявляє, що є законним директором магазину.

Про це Р.КОРНІЄНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 19 лютого він разом з двома судовими виконавцями та ще кількома своїми представниками о 16.15 прийшов до книгарні, “щоб отримати можливість здійснювати дії, пов’язані з орендою приміщення”. “Ці дії дозволив мені по закону робити Господарський суд Києва”, - сказав Р.КОРНІЄНКО, посилаючись на судову ухвалу від 2 грудня 2009 року.

Р.КОРНІЄНКО стверджує, що судові виконавці ознайомили працівників книгарні, які були на роботі, з зазначеною ухвалою, було складено відповідний акт, і після цього він приступив “до контролю ситуації в магазині”.

Що стосується застосування фізичної сили до співробітників магазину, то Р.КОРНІЄНКО сказав, що нічого подібного не бачив. Крім того, він стверджує, що не має ніякого відношення до тих “молодих людей спортивної статури”, які перебувають ззовні магазину “Сяйво” останніми днями.

“Це протилежна сторона розпочала черговий штурм та захоплення магазина”, - сказав Р.КОРНІЄНКО, коментуючи сутички та намагання народних депутатів, зокрема Кирила КУЛИКОВА, та інших активістів виламати двері в книгарню та потрапити у внутрішні приміщення.

За його інформацією, історія, яка пов’язує його з “Сяйвом”, розпочалася в 2001 році, коли компанія “Орфей”, директором якої він був, “здійснила фінансову допомогу підприємству ”Сяйво” і отримала в обмін за це 50% в складі засновників компанії. З часом сталася “неприємність” з партнером, яка відобразилась на подальших стосунках “Орфея” з “Сяйвом”.

Р.КОРНІЄНКО вважає, що Алла ЛАЗУТКІНА, яка зараз представляє себе як директор книгарні, була призначена на цю посаду незаконно, і заявляє, що вона, будучи директором “Сяйва”, проводила “досить сумнівну фінансову політику”.

“Я відновив себе як повноправного утримувача 50% акцій в компанії “Сяйво”, відновив себе як директора “Сяйва” документально і прийшов туди, щоб просто розібратися в ситуації, яка там відбувається. Як засновник і як директор”, - наголосив Р.КОРНІЄНКО.

Він сказав також, що не знає про рішення Солом’янського райсуду столиці, згідно з яким на посаді директора “Сяйва” залишається А.ЛАЗУТКІНА, і тому нічого з цього приводу коментувати не може.

В той же час присутній адвокат Р.КОРНІЄНКА заявив, що рішення суду не є підставою для зміни керівника книгарні, оскільки на цю посаду в товариствах з обмеженою відповідальністю призначення та звільнення відбуваються виключно за рішенням загальних зборів його учасників. Юрист також зазначив, що законність перебування Р.КОРНІЄНКА на посаді директора підтверджує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

“Всі інші ухвали, листи та документи, які може показати протидіюча сторона, є нічим іншим, як провокацією”, - заявив адвокат.

На прес-конференції Р.КОРНІЄНКО також висловив незадоволення діями міліції, яка була на місці подій, і вважає, що правоохоронні органи мали діяти більш активно в ситуації:

“Їм не обов’язково розбиратися у правоті конфліктуючих сторін - це не їх завдання встановлювати правоту двох сторін в комерційному конфлікті. Їм просто потрібно навести порядок. Потрібно було попередити будь-які спроби та можливості в силових взаємостосунках”, - заявив Р.КОРНІЄНКО.

“У судово-правовій, я думаю, що ми дорозберемося якимсь чином. Але найголовніше – не зруйнувати магазин, його приміщення та товарні залишки, які там знаходяться”, - додав Р.КОРНІЄНКО, запевнивши, що зі свого боку має намір зробити все, щоб цей магазин не був перепрофільований і залишився книгарнею.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні "Сяйво" у центрі Києва. "Понад 100 чоловік міцної статури проникли усередину приміщення, викинули на вулицю персонал книжкового магазину і встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста і продавців силою виштовхали на вулицю", - стверджував К.КУЛИКОВ.

У свою чергу депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що люди, які захопили книгарню "Сяйво", застосовували сльозогінний газ і вогнегасники, щоб не впустити до приміщення народних депутатів, пресу, працівників магазину, а також активістів - захисників книгарні.

Присутня біля магазину міліція не діяла, стверджували обидва депутати.

31 грудня 2009 року у столичній прокуратурі заявили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким була завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво» за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 року на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні "Сяйво".

Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади К.КУЛИКОВУ і Комітету ВР з питань культури і духовності з`ясувати ситуацію, що склалася довкола приміщення магазину "Сяйво".

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації довкола цієї книгарні.