Королевська: вже цього року Україні необхідно покращити бізнес-клімат

Україні необхідно покращити інвестиційний і бізнес-клімат.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, спілкуючись з журналістами під час церемонії вручення премії «Людина року» 20 березня.

За її словами, одне з головних завдань сьогодні – модернізація економіки. «Я вважаю, одне з головних завдань – модернізація економіки країни. Починати необхідно з покращення інвестиційного і бізнес-клімату. Багато країн, з аналогічними українським умовами, змогли провести технологічні революції. На жаль, ми за 18 років цього зробити не змогли», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, зараз є всі можливості реалізувати проекти, яких дійсно потребує країна. «Час ще не упущено, але його замало», - говорить депутат.

За словами голови комітету промполітики, 2010 рік має стати "роком дій". І лише в цьому випадку країна матиме реальні економічні перспективи.

За словами депутата, незважаючи на те, що 2009 рік був одним із складних в нашій історії, український бізнес в цілому зміг пройти цей нелегкий кризовий час і гідно з нього вийти. «Номінанти на премію («Підприємець року» – УНІАН) – це справді не лише ті, хто зміг перебороти кризу, але хто зміг перемогти, хто має силу, волю і дух», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА, вручаючи премію в номінації «Підприємець року» голові наглядової ради концерну "Галнафтогаз" Віталію АНТОНОВУ.