Служба Шуфрича врятувала кота, який чотири дні не міг злізти з дерева

23 березня, близько о 15 год. на пульт столичної рятувальної служби надійшло повідомлення від мешканців житлового будинку на вулиці Теліги, 35-Г, в Шевченківському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, стурбована киянка просила допомогти врятувати кота, що четвертий день сидить на дереві і не наважується злізти. До місця надзвичайної пригоди одразу був направлений пожежно-рятувальний підрозділ. Коли рятувальники приїхали за адресою, то побачили тварину, що відчайдушно нявкала, на самісінькій верхівці тополі. Встановивши автодрабину, один з рятувальників, піднявся наверх і зняв з дерева кота.

На разі тварина почувається добре.