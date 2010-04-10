Розроблено програму виготовлення техніки для АПК

Міністерство промислової політики України спільно з підприємствами розробило програму виготовлення техніки і устаткування для агропромислового комплексу країни у поточному році на загальну суму 3,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на міністра промполітики Дмитра КОЛЕСНІКОВА.

За його словами, НАК «Украгролізинг» вже одержала від сільгоспвиробників замовлення на суму близько 2 млрд. грн. З урахуванням замовлення сільгоспвиробників і запланованих постачань на експорт, міністерство і розробило цю програму.

Д.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що заходи Мінпромполітики щодо технічного розвитку в АПК будуть проводиться у п`яти напрямах: виробництво тракторів і мобільної техніки; виробництво машин для збору, зберігання і дообробки зерна; виробництво техніки для сівби і обробляння грунту; виробництво устаткування для тваринництва і птахівництва; виробництво устаткування для харчової промисловості і переробки сільгосппродукції.

«Саме ця техніка має найбільший попит серед аграріїв», – зазначив міністр.

За інформацією Д.КОЛЕСНІКОВА, вітчизняні підприємства сільгоспмашинобудування експортують понад 40% продукції, що свідчить про їх конкурентоспроможність. У той же час міністр висловив стурбованість станом справ у галузі машинобудування для АПК. За його словами, якщо проаналізувати стан справ у цій галузі, то, починаючи з 1998 року, обсяги виробництва продукції поступово збільшувалися, за винятком 2009 року, коли вони становили трохи більше 50% від обсягів 2008 року.

Разом із тим, міністр повідомив, що на складах промислових підприємств і дилерів накопичилося готової техніки і запасних частин на суму понад 2 млрд. грн. Особливо його турбує той факт, що значну частину залишків складає техніка, яка необхідна аграріям для проведення весняно-польових робіт.

Д.КОЛЕСНІКОВ переконаний, що українська промисловість може забезпечити власний агропромисловий комплекс вітчизняними технічними засобами в повному обсязі, тому, підкреслив він, продукція вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування повинна максимально реалізовуватися на внутрішньому ринку.