Бойко і Міллер продовжили обговорення ціни на газ

Міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН перебувають у Москві, де зустрілися в центральному офісі ВАТ «Газпром» з головою правління російської газової компанії Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про те УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«На зустрічі було продовжено розгляд взаємодії сторін у рамках довгострокових контрактів на постачання і транзит газу. Зокрема, обговорювалися питання, пов`язані з ціновими параметрами контракту купівлі-продажу російського газу», - йдеться в повідомленні «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, міністр палива й енергетики України Ю.БОЙКО був у «Газпромі» 16 квітня. За інформацією, поширеною прес-службою уряду РФ, російський прем`єр Володимир ПУТІН за підсумками переговорів дав вказівку підготувати проект відповідної постанови уряду для оформлення досягнутих домовленостей щодо ціни на газ.