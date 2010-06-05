Янукович: інвестиції потрібні, але ціле міністерство - це занадто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає за доцільне створення міністерства з інновацій і інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час прес-конференції у Києві.

«Участь держави у цьому (роботі із залучення і використання інвестицій – УНІАН) на даному етапі необхідна. Але я поки не розумію, чи необхідне створення такого міністерства. Швидше, ні», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому глава держави відзначив, що систему інноваційного розвитку країни необхідно удосконалювати. І на даному етапі з цим цілком може впоратися Державне агентство з інвестицій та інновацій.

«На мій погляд, якщо буде створено агентство, таке як інвестиційне - інноваційне агентство, це відповідатиме сьогоднішній ситуації», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що необхідно на законодавчому рівні створювати привабливі умови для залучення інвестицій.

Крім того, Президент підкреслив, що необхідно реанімувати існуючу раніше систему взаємопов`язаної роботи науково-дослідних установ, експериментальних заводів і підприємств з серійного виробництва. «Якщо такий ланцюжок буде створено – цей механізм працюватиме», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у березні перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявляв, що уряд планує істотно розширити повноваження Державного агентства України з інвестицій та інновацій і має намір запропонувати Президенту розглянути питання про створення на базі держагентства профільного міністерства.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено у 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, роботу якого спрямовує і координує Кабінет міністрів України через міністра економіки. З березня 2010 року держагентство очолює Олександр ТАРАН.

Основними завданнями держінвестицій є участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційного розвитку, створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, а також координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності.

До сфери управління держінвестицій належать Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, ДП «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п`ять їх відділень.