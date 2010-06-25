Енергоринок України з 1 липня перейде в "тіньовий режим"

Національна комісія електроенергетики України схвалила частковий перехід Оптового ринку електроенергії в експериментальний режим роботи в рамках першого етапу впровадження нової моделі – ринку двосторонніх договорів (РДД) і балансуючого ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова НКРЕ Сергій ТИТЕНКО з посиланням на відповідну постанову, прийняту на сьогоднішньому засіданні комісії.

За його словами, експериментальний режим роботи ринку буде впроваджений на 3 місяці, і під його правила підпадатимуть 10% загального місячного обсягу виробництва електроенергії в країні. При цьому вказані обсяги планується реалізувати на спеціальних аукціонах організатором, яким виступатиме ДП "Енергоринок". Передбачається проведення 3-4 таких аукціонів за вже затвердженим графіком. У тестовому режимі електроенергія продаватиметься за принципом так званого "сендвіча", коли покупець, який купує електроенергію, вироблену АЕС, буде зобов`язаний придбати пропорційний обсяг дорожчої електроенергії, що генерується ТЕС. Взяти участь у тестуванні нової моделі ринку регулятор зобов`язав усіх учасників ринку.

С.ТИТЕНКО наголосив, що формат «тіньового режиму» не передбачає реальних товарно-грошових відносин між учасниками ринку.

"У "тіньовому режимі" жодного кіловата не буде продано, але це буде гра, в якій братиме участь уся країна. Ми хочемо подивитися, як це відбуватиметься: з повним пакетом документів аж до квитанцій", - сказав С.ТИТЕНКО.

За підсумками роботи частини ринку в "тіньовому" режимі НКРЕ має намір провести вдосконалення проектної нормативно-правової бази РДД, а також визначитися з етапністю і обсягами подальшого переходу ринку на реальну роботу за новою моделлю.

Довідка УНІАН. З 1996 року Оптовий ринок електроенергії України функціонує в режимі "єдиного покупця", який передбачає продаж усього обсягу виробленої електроенергії єдиному державному операторові ДП "Енергоринок", який надалі реалізовує електроенергію енергозабезпечувальним компаніям, а ті у свою чергу кінцевому споживачеві. Перехід до РДД передбачає можливість укладення прямих договорів між виробником електроенергії і т.з. кваліфікованими споживачами, під категорію яких підпадають споживачі щомісячне споживання яких перевищує показник 150 МВт встановленої потужності. Крім того, нова модель передбачає можливість придбання електроенергії на спеціалізованих аукціонах, як за короткостроковими договорами (за день до поставки), так і в режимі реального часу.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №1056 від 28 листопада 2007 року перехід до нової моделі ринку планувалося здійснити до кінця 2014 року. На першому етапі планувалося здійснити часткове впровадження РДД з відкриттям ринку на 15% із збереженням моделі «єдиного покупця».

З 2011 року планувалося впровадження складання власних графіків навантажень учасниками ринку, створення біржі і відкриття ринку до 60%.

Законодавчо оформлення нової моделі ринку планується здійснити ухваленням закону «Про основи функціонування ринку електричної енергії України», який вже розроблений НКРЕ і проходить узгодження в зацікавлених міністерствах і відомствах.