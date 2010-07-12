У Житомирі можливе руйнування аварійної греблі

У випадку руйнації аварійної житомирської греблі можливі пошкодження приміщень на десяти життєво важливих підприємствах та підтоплення 180 житлових будинків з населенням в 1 тис. 120 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

В ОДА не виключають пошкодження автомобільного мосту, водоводу та трьох гілок газопроводу "Бердичів-Житомир".

З огляду на це голова облдержадміністрації Сергій РИЖУК дав доручення вивчити ситуацію, що склалася на водопідйомній греблі на річці Тетерів у Житомирі .

Для уникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня, розпорядженням голови обласної державної адміністрації створено обласну робочу групу, яку очолив перший заступник голови облдержадміністрації Микола ОЛЕЩЕНКО (розпорядження "Про створення обласної робочої групи для вивчення ситуації, що склалася на водопідйомній греблі на р. Тетерів у м. Житомирі» - УНІАН).

Члени робочої групи мають вивчити ситуацію на водопідйомній греблі на річці Тетерів у Житомирі та про результати поінформувати облдержадміністрацію. Після цього обласна влада планує ініціювати перед урядом виділення коштів на ремонт греблі.

Як відомо, водопідйомна гребля на річці Тетерів у Житомирі згідно з висновками Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Держбуду України у листопаді 1997 року визнана аварійною і віднесена до об’єктів ІІ групи ризику виникнення надзвичайних ситуацій та потребує проведення комплексу інженерно-технічних запобіжних заходів.