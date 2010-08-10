Російські борошнярі просять Путіна не гарячкувати

Російський зерновий союз (РЗС) просить скасувати ембарго на експорт борошна, бо навіть через тимчасову заборону російські мукомели втратять ринки, які тяжко завойовували останні роки, повідомив РІА “Новости” прес-секретар РЗС.

"Російські виробники борошна впродовж чотирьох років тяжко завойовували зовнішні ринки. При цьому нині практично досягнуто домовленості про постачання на вимогливий, але перспективний ринок Індонезії", - зазначив прес-секретар.

"Ринок борошна в цілому дуже специфічний, це не біржовий товар. Втратити завойовані зовнішні ринки легко, а повернутися назад - дуже непросто", - додав співрозмовник агентства.

Борошно РФ постачає до Монголії, Афганістану, Кореї, Ізраїлю, Туркменії, Таджикистану, Молдови, Таїланду та інших країн. При цьому обсяги експорту цього продукту невеликі - за підсумками минулого року Росія вивезла 387 тисяч тонн. "Такий обсяг експорту навіть при його збільшенні не створює загрози для продуктового балансу в РФ. Борошна за нинішніх умов достатньо навіть з урахуванням вивозу", - продовжив він.

Через посуху і, як наслідок, скорочення прогнозу щодо врожаю зерна в РФ, прем`єр-міністр Володимир Путін минулого четверга підписав ухвалу про тимчасове обмеження - з 15 серпня по 31 грудня 2010 року - на експорт пшениці і месліну, ячменю, жита, кукурудзи і борошна.