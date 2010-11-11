У МВФ пояснюють Азарову, що інфляція вище 10% - це погано

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки що задоволений ходом переговорів з українською стороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні на Українському інвестиційному форумі, відповідаючи на запитання про результати роботи в Україні місії МВФ.

«Поки що дискусія йде добре, але місія все ще працює», – зазначив він.

Постійний представник МВФ в Україні також повідомив, що сторони поки що обговорювали в основному виконання Україною взятих на себе зобов`язань за вже отриманим траншем кредиту.

Як зазначив М.АЛЬЄР, програма співпраці України з МВФ є «дуже амбітною» і надає хорошу діагностику проблем, які стоять сьогодні перед Україною.

На його думку, реалізація програми співпраці проходить у правильному напрямку. «Поки що вона (програма – УНІАН) виглядає досить перспективно», – сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він зазначив, що сьогодні для бізнесу найголовніше – мати фінансову і макроекономічну стабільність.

У той же час, за словами представника МВФ, негативний вплив на бізнес надає ситуація, коли інфляція перевищує 10% і є прогнози про її подальше збільшення.

Також М.АЛЬЄР додав, що сьогодні перед Україною стоїть завдання знизити уразливість економіки, якої вона зазнала під час недавньої кризи, створити сприятливіші умови для функціонування бізнесу, а також провести структурні реформи.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА знаходиться в Україні для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого в липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми влади з економічної перебудови і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти передбачається привернути під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.