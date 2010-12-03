Перевірку бази Чорноморського флоту заплановано на 2011 р.

Перевірка бази Чорноморського флоту в Севастополі запланована на 2011 р. Про це повідомив журналістам у Києві голова Рахункової палати РФ Сергій Степашин, відповідаючи на запитання після спільного засідання колегії Рахункових палат України і Росії.

"Севастополь у нас в плані на 2011 рік. Перевірка стосуватиметься, швидше за все, 2009-2010 років", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Терміни проведення аудиту поки не встановлені. Проте, як уточнили в Рахунковій палаті України, перевірити дані за 2010 р. реально тільки в другій половині 2011-го.

С.Степашин також повідомив, що контрольні відомства двох країн в 2011 р. включать до плану спільних дій аналіз дотримання законодавства і бюджетної дисципліни у сфері транспортних коридорів і облаштування кордонів.

Як повідомляв УНІАН, рахункові палати України і Російської Федерації також направили прем`єр-міністрам обох держав листи з рекомендацією збільшити фінансування охорони природи Чорного і Азовського морів, відновити міжурядову угоду про співпрацю у сфері рибного господарства, забезпечити спільний моніторинг стану біологічних ресурсів Чорного і Азовського морів, створити єдину систему, пов`язану з ловом і обліком риби, а також посилити спільну боротьбу з корупцією у цій сфері.

Крім того, голови рахункових палат України Валентин СИМОНЕНКО і Російській Федерації С.СТЕПАШИН підписали Меморандум за наслідками проведення спільного паралельного аудиту з використанню державних коштів та інших джерел фінансування, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки в Азовсько-Чорноморському рибопромисловому басейні.

«Мета цього аудиту була багатоплановою… Перевірили, як виконуються міжнародні акти, міжнародні домовленості у цьому плані, визначити систему і динаміку виконання відтворення біоресурсів, вивчити питання, пов`язані з визначенням необхідних сум у бюджеті…» - сказав В.СИМОНЕНКО.

«Критична ситуація в Азові, тому що там з 2000 року офіційно заборонено все, що пов`язане з промислом», - відзначив С.СТЕПАШИН.

За словами В.СИМОНЕНКА, Україна, як і Росія, «на жаль, не опікується виробництвом штучної продукції». Водночас Туреччина відтворює 14% біоресурсів, які виловлює (більш як 80% у Чорному морі).