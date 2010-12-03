Експерти підозрюють, що ФДМУ віддав перевагу кулуарному продажу МАУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) мав можливість організувати відкритий прозорий конкурс з продажу державного пакету акцій «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), однак віддав перевагу кулуарному продажу, відзначають провідні експерти фондового ринку.

Про це свідчить, у тому числі, і вибір оцінювача держпакету акцій «МАУ», яким несподівано стало маловідоме ТОВ «Українська експертна група», відзначили експерти у коментарі УНІАН.

Аналітик інвестиційної компанії «АРТ Капітал» Олексій АНДРЕЙЧЕНКО говорить, що «Фонд держмайна не залучатиме серйозну компанію, наприклад, з першої четвірки, до оцінки «МАУ», тому що йому це просто не вигідно. Йому вигідно продати пакет за невелику ціну серед своїх. Подивіться, що таке взагалі «Українська експертна група» - це дуже маленька компанія, яка займається оцінкою земельних ділянок і взагалі ніде всерйоз не засвітилася і всерйоз не відома. Оцінка там буде відповідна».

Розділяє цю точку зору і перший заступник глави ради Українського товариства оцінювачів Сергій ОВЧАРОВ, який не має ані найменшого уявлення ні про оцінювача держпакету «МАУ», ні про керівника ТОВ «Українська експертна група». «Це невідома компанія. Я не знаю про її існування, і я ніколи не чув про таку людину, як Володимир АНТОНОВ», - повідомив С.ОВЧАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакету акцій «МАУ».

22 листопада глава ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

Експерти вважають цю суму сильно заниженою.

1 грудня ТОВ «Українська експертна група» (м. Київ) було визнано переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58% державного пакету акцій авіакомпанії «МАУ».

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.