У військовій частині у Харкові повісився 18-річний призовник

Порушили кримінальну справу

4 грудня о 3.30 у військовій частині № 3005 (Внутрішні війська МВС) в Харкові повісився 18-річний призовник з Сумської області. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляє сайт сумського тижневика «Панорама». Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства (ст. 120 Кримінального кодексу України).

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