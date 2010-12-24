Як удосконалити банкрутство?

Верховна Рада України ухвалила у першому читані проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення процедур банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 226 народних депутатів із 280 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство у разі неподання у місячний термін кредитором, за заявою якого порушено провадження у справі про банкрутство, доказів щодо оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство.

З метою доведення інформації про повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство до ширшого кола зацікавлених осіб законопроектом пропонується, окрім оголошення в офіційних друкованих органах, передбачити оприлюднення на офіційному веб-порталі державного органу з питань банкрутства у мережі Інтернет повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Запропонованим проектом закону визначено строк для оскарження рішення суду про визнання або невизнання вимог кредиторів, протягом якого до суду мають надійти усі апеляційні скарги, які будуть направлені на розгляд апеляційною інстанцією.

Також передбачено, що оскарження рішення суду першої інстанції не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Законопроект чітко визначає строк на проведення процедури розпорядження майном боржника у 12 місяців.

Законопроект передбачає можливість переходу з процедури розпорядження майном у санацію лише за наявності плану санації. У разі відсутності плану санації повинно прийматися рішення про введення процедури ліквідації.

Законопроект визначає, що строк дії плану санації не може бути більше, ніж на 18 місяців.

Вносяться зміни до Закону “Про виконавче провадження”. Зокрема, передбачено, що державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі офіційного оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію. Винесення господарським судом ухвали про порушення справи про банкрутство обов’язково зупиняє виконавче провадження.